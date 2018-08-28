Çinli Turistlerden Yeni Harcama Rekoru

Çinli turistler, 2017 yılında yurt dışında 258 milyar dolar harcayarak, bu alanda zirvedeki konumunu korudu.

BM Dünya Turizm Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Turizm Barometresi'ne göre, Çinli turistler geçen yıl yurt dışına 142 milyon seyahat gerçekleştirdi. Raporda, 2017'de küresel turizm harcamalarının da son sekiz yılda görülen en büyük artışla birlikte 1,3 trilyona ulaştığı ifade edildi. Turizm harcamalarında Çinlileri ABD'li turistler izledi. ABD'li turistler 2017 yılında yurt dışında 135 milyar dolar harcadı. Türkiye, Çinli turistlerin yurt dışı harcamalarından aldığı payı artırmak istiyor. Çin'de düzenlenen '2018 Türkiye Turizm Yılı' nedeniyle Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısında büyük artış bekleniyor. Turizm yılının açılış töreninde dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen yıl 250 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2018'de bu sayının 500 bin kişiye çıkmasını beklediklerini söylemişti.

(İHA)