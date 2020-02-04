Çinli turist rezervasyonları iptal oluyor

04.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:51

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs nedeniyle Çin'de de seyahat yasakları olduğu için rezervasyon iptalleri olduğunu belirterek, "Hem Çin'e yapılacak seyahatlerin iptali hem de başka pazarlardan gelecek misafirlerle, bu pazarda yaşanacak açığı rahatlıkla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Çin'deki koronavirüs nedeniyle Türkiye-Çin uçuş seferlerinin çarşamba gününden ay sonuna kadar durdurulması kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İnsan sağlığı sözkonusu olduğu için bu konuda ticari yorum yapmanın çok zor olduğunu belirten TÜROFED Başkanı Çorabatır, Çin'de yaşanan virüs salgını sorununun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada seyahat ve turizmi ilgilendirdiğini söyledi. Salgınla ilgili en kısa zamanda çözüm bulunmasını temenni eden Çorabatır, Türkiye açısından Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda tedbirleri hızla aldığını ve yakından takip ettiklerini kaydetti.

Konunun turizme etkisi açısından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile istişare halinde olduklarını aktaran Çorabatır, "Türkiye olarak Çin'den yılda yaklaşık 450 bin turist alıyoruz. Özellikle İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'yi tercih ediyorlar. Şu anda Çin'den de kaynaklı seyahat yasakları olduğu için rezervasyon iptalleri söz konusu. Zaten Çin'den giriş çıkışlarla ilgili bir problem var. Çin'den dünyanın birçok ülkesine seyahat eden 80 milyon Çinli vatandaş var. Özellikle Avrupa bölgesine Almanya, Fransa, İspanya başta olmak üzere 16 milyondan fazla Çinli seyahat ediyor. Bu iptaller Avrupa ülkelerini daha çok etkileyecek" diye konuştu.Sorunla ilgili çözüm belirleninceye kadar rezervasyonların durgunlaşacağını aktaran Çorabatır, Çin'den Türkiye'ye gelecek turistlerin yanı sıra Türkiye dışında Avrupa ve Rusya gibi bölgelerden de Çin'e yapılacak turistik seyahatlerin iptal olduğunu belirtti. Çorabatır, Çin'e seyahat planı yapan bu turistlerin de Türkiye, İspanya, Yunanistan gibi ülkeleri seçeceğini kaydetti. Çorabatır, "Muhakkak etkileniriz ama hem Çin'e yapılacak seyahatlerin iptali hem de bizim başka pazarlardan gelecek misafirlerle Çin pazarında yaşanacak açığı rahatlıkla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.İSTANBUL VE KAPADOKYA ETKİLENİRProfesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Çin'deki virüs salgınının sadece turizm ve Türkiye açısından değil tüm dünya açısından büyük tehdit oluşturduğunu, tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini kaydetti. Türkiye- Çin uçak seferlerinin ay sonuna kadar durdurulmasıyla ilgili kararın insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Atmaca, "Şu an bakanlık böyle bir karar aldı ve turizm açısından bu karardan en çok İstanbul ve Kapadokya etkilenir. Fiziki yapıları gereği Çinli turistler daha çok kışın seyahat etmeyi seviyor. Ama bizim sayılar açısından, genel anlamda turizm 2020'ye rekorla başladı. Çin'den azalacak yolcuların yeri, bir şekilde diğer pazarlardan kendini tamamlayacak gözüküyor" diye konuştu.DÜNYA MESELESİ HALİNE GELDİVirüs olayının sadece Çin değil, dünya meselesi haline geldiğini, turizm dışında ciddi bir sağlık problemi olduğunu dile getiren Atmaca, "Önemli olan bu virüsün tedavisinin yapılabilmesi. Kısa vadede bu işin çözüme ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü ölen sayısı en son 516 kişiye ulaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önderliğinde bu işin bir an önce bitirileceğini düşünüyorum. Başka ülkelere sıçramadan bu virüs salgınının bitirilmesi çok önemli. Antalya açısından ise Çinli turist yok denecek kadar az" dedi.GEÇEN YIL 426 BİN ÇİNLİ GELDİ

Diğer yandan 2019 yılı Türkiye turizm verilerine bakıldığında, 2018'de 394 bin olan Çinli turist sayısı yüzde 8.1'lik artışla 2019'da 426 bin kişiye yükseldi. Çinli turistlerin Türkiye toplam turizm pazarındaki payı yüzde 0.95 oldu. Çinli turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale oldu. Antalya'ya ise 2019 yılında sadece 3 bin 529 turist geldi. En çok turist gelen ülkeler arasında Çin yaklaşık 70'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA