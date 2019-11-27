Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı
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Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı

Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı.

27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26
Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı

Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı 'nden bir kadının hesabını askıya aldı.


Feroza Aziz adındaki genç kadın, makyaj tavsiyeleri ile başladığı videosuna "Şimdi kirpik kıvırma makasını yere bırakın ve telefonunuzu alarak Çin'in Uygurları tuttuğu toplama kamplarını araştırın" sözleriyle devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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