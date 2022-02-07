Çinli tenisçi Pıng Şuai, cinsel taciz paylaşımının "yanlış anlama" olduğunu söyledi

Çinli tenisçi Pıng Şuai, sosyal medya hesabında, eski Başbakan Yardımcısı Cang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasını dile getirdiği paylaşımın "büyük bir yanlış anlama" olduğunu ifade etti.

Pıng, 2022 Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Pekin'de Fransız spor gazetesi L'Equipe'e özel röportaj verdi.

Çin Olimpiyat Komitesinden bir görevlinin tercümanlığında, soru-cevap formatında yayımlanması şartıyla yapıldığı belirtilen röportajda Çinli tenisçi, paylaşımında dile getirdiği cinsel taciz iddiasıyla ilgili soruya, "Cinsel taciz mi? Ben kimse bana cinsel tacizde bulundu demedim. Bu paylaşım dışarıda büyük yanlış anlaşılmaya yol açtı. Bu paylaşımın anlamının daha fazla çarpıtılmamasını diliyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Pıng, 2 Kasım 2021'de Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yayımlanan mesajın hızla kaldırılmasına ilişkin de "Ben sildim. Neden mi? Çünkü öyle istedim." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından devlet kurumları tarafından herhangi bir baskıyla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Pıng, "Benim romantik sorunlarım, benim özel hayatım, spor ve siyasete karıştırılmamalı." diye konuştu.

Pıng, paylaşımın ardından hayatının nasıl olduğuna karşılık ise "Olması gerektiği gibi; özel bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

IOC Başkanı Bach ile buluştu

Öte yandan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı açıklamada, Komite Başkanı Thomas Bach'ın Çinli tenisçi Pıng ile 5 Şubat'ta Pekin'de akşam yemeğinde bir araya geldiğini bildirdi. Açıklamada, IOC'nin Zimbabveli üyesi Kirsty Coventry'nin Pıng ile Çin-Norveç curling müsabakasını izlediği kaydedildi.

Pıng'ın eski Başbakan Yardımcısı Cang'ın cinsel tacizine uğradığı iddiası 2 Kasım'da kişisel sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

Uluslararası spor camiası, paylaşımı sonrasında uzun süre haber alınamayan Pıng'ın hayatına ilişkin endişeleri dile getirmişti.