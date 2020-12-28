Çinli teknoloji milyarderi zehirlenerek öldürüldü
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Çinli teknoloji milyarderi zehirlenerek öldürüldü

28.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:11
Çinli teknoloji milyarderi zehirlenerek öldürüldü

Çinli Web oyun şirketi Yoozoo'nun kurucusu milyarder Lin Qi zehirlendikten sonra hayatını kaybetti.

Çinli Web oyun şirketi Yoozoo'nun kurucusu milyarder Lin Qi zehirlendikten sonra hayatını kaybetti.

Çin'de polis tarafından yapılan açıklamada, web oyun şirketi Yoozoo'nun CEO'su 39 yaşındaki Lin Qi'nin zehirlendiği belirtildi. Polis açıklamasında milyarderin bir şirket çalışanı tarafından zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Lin Qi'nin Hurun Çin Zenginler Listesi'ne göre Lin'in 6.8 milyar yuan (yaklaşık 1.3 milyar dolar) serveti bulunuyor. Lin Qi, Web oyun şirketi Yoozoo'yu 2009 yılında kurmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:15:20. #1.15#
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