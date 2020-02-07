Çinli teknoloji devleri Android tabanlı Google Play'e karşı birleşti

07.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:10

Çinli teknoloji devleri Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo yeni bir uluslararası mobil uygulama platformu kurmak için iş birliğine gidiyor. Android işletim sistemi tabanlı Google Play platformuna bağımlı kalmamak için bu adımı atan Çin, yabancı ülkelerde bulunan uygulama geliştiricilerine de platformun kullanımını tamamen serbest bırakacak.



İlk aşamada içinde Rusya, Hindistan ve Endonezya'nın da bulunduğu 9 bölgeyi kapsayacak olan bu uygulama platformu hakkında henüz bu dört büyük şirketin hiçbiri resmi bir açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle