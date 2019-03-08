Çinli şirketler 'sessiz koyun' olmamalı

Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, diğer taraftan ABD'nin Huawei'ye karşı tutumunu eleştirdi ve "şirketlerin 'yasal silahlarını' kullanmasını ve 'sessiz koyun' olmamasını destekliyoruz" dedi.

Çinli şirketler 'sessiz koyun' olmamalı

Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, diğer taraftan ABD'nin Huawei'ye karşı tutumunu eleştirdi ve "şirketlerin 'yasal silahlarını' kullanmasını ve 'sessiz koyun' olmamasını destekliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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