Çinli Şirket Duyurdu: İnsanlara Yapılan Koronavirüs Aşı Testleri Başarılı!
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Çinli Şirket Duyurdu: İnsanlara Yapılan Koronavirüs Aşı Testleri Başarılı!

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor ve uzmanlar aşı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çinli bir şirket tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı adayı, insanlar üzerinde denendi ve başarılı sonuç verdi.

Çinli Şirket Duyurdu: İnsanlara Yapılan Koronavirüs Aşı Testleri Başarılı!
29.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:59

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor ve uzmanlar aşı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çinli bir şirket tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı adayı, insanlar üzerinde denendi ve başarılı sonuç verdi. Yapılan açıklamada koronavirüs aşısı adayının insanlar üzerinde başarıyla denendiği belirtildi.

Koronavirüs Aşısı Bulundu Mu?

Sputnik tarafından aktarılan habere göre, koronavirüse karşı aşı geliştiren China National Biotec Group (CNBG) aşı adayının insanlar üzerinde başarıyla denendiğini duyurdu. İki ayrı aşı adayının olumlu sonuç gösterdiği ve CNBG'nin Pekin biriminde üretilen aşı adayının ise test edildiği 1.120 sağlıklı kişinin tümünde güvenli bir şekilde Covid-19 antikorlarının üretilmesine katkı sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı şirketin Wuhan'da bulunan biriminde de aşı testlerinin başarıyla sonuçlandığı açıklandı. Koronavirüs aşısı henüz bulunmadı ve insanlar üzerinde testler yapılmaya devam ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar doz aşının dağıtımının planlandığı duyurulmuştu.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

28 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 197.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.097'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 996, toplam entübe hasta sayısının ise 381 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 170.595 olarak açıklandı.

Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zulRDmCbSn

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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