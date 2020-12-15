Çinli Sinopharm, 2021'de 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği iki aşı adayı halen üçüncü aşama klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilen Çinli Sinopharm şirketi, gelecek yıl 1 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği iki aşı adayı halen üçüncü aşama klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilen Çinli Sinopharm şirketi, gelecek yıl 1 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

Chinanews'ün haberine göre, kamuya ait ilaç şirketinin bünyesindeki Çin Ulusal Biyoteknoloji Grubunun yöneticisi Yang Şiaoming, 2021'de 1 milyar doz aşı üretecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Halen Pekin ve Vuhan kentlerinde yılda 300 milyon doz aşı üretebilecek kapasitede 2 fabrikaları bulunduğunu kaydeden Yang, bu yıl sonunda açmayı planladıkları yeni fabrikanın üretim kapasitesini ciddi ölçüde arttıracağını belirtti.

Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği 2 aşı adayı, halen üçüncü aşama klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor.

Aşı adayları, vücudun güçsüzleştirilmiş virüse karşı doğal korumalarını canlandırmayı, bu yolla bağışıklık tepkisi yaratmayı amaçlıyor.

1'inci ve 2'nci aşama klinik denemeleri Çin'de yürütülen aşı adaylarının, 3'üncü aşama klinik denemeleri 17 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

Klinik denemeler BAE dışında Bahreyn, Ürdün, Arjantin, Peru ve Fas'ın olduğu 10 ülkede sürdürülüyor. Denemelerde toplam 60 bin sağlıklı gönüllünün aşılanması hedefleniyor.

Pekin yönetimi eylül ayında aşı adaylarının acil durum kullanımına onay vermişti. Sinopharm'dan geçen ay yapılan açıklamada, aşı adaylarının acil kullanım kapsamında 1 milyon kişiye uygulandığı, "bazı kişilerde görülen hafif semptomlar dışında" hastalık belirtisiyle karşılaşılmadığı bildirilmişti.

BAE, yaygın kullanımına onay verdi

BAE, 9 Aralık'ta aşının 125 milletten 31 bin gönüllü üzerinde yapılan denemelerde yüzde 86 etkinlik sağladığını belirterek aşının yaygın kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Peru, 12 Aralık'ta "deneklerden birinde ortaya çıkan ciddi yan etki nedeniyle" aşı adaylarının denemelerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Çin'deki aşı çalışmaları

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 12 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 3'ü birinci, 5'i ikinci, 4'ü ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi gibi kurumlarla iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

Sinopharm'ın aşı adayları dışında, SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac", CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayları en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

52 aşı adayı insanlar üzerinde test ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 10 Aralık itibarıyla dünya genelinde 52 Kovid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 162 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Klinik deneme aşamasına geçen 52 potansiyel Kovid-19 aşısından 24'ü birinci, 16'sı ikinci, 12'si ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin