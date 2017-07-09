Çinli Sanatçılardan Uçhisarlılar'a Müzik Ziyafeti

ÇİN'in Zhuhai kentinden Kapadokya Bölgesi'ne gelen Zhuhai Guqin Derneği'nden 7 kişilik sanatçı grubu Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesi'nde konser verdi.



Uçhisar Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında Çin Zhuhai Guqin Derneği sanatçıları Uçhisar belde meydanında konser verdi. Konsere Nevşehir Vali Yardımcıları Nurettin Ateş, Ahmet Soley, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Grup konser esnasında Türk marşını da söyledi. Çin, Türk dostluğunu pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, şöyle dedi:



"Çin Zhukai kenti ve Zhuhai Guqin Derneğinin sanatçılarından oluşan 7 kişilik heyeti Kapadokya'mıza davet ettik. Bu davetimize icabet etiler. Kendi enstrümanlarını Çin'den getirmelerini sağladık. Çin orijinal enstrümanları eşliğinde 3 gün boyunca bize müzik şöleni sundular. Etkinliğimizin Kapadokya'da Çin turizmine kesinlikle katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu dernek sanatçı üyelerimiz hepsi aynı zamanda ülkelerinde internet fenomenleridir. Dolayısıyla 10 milyonun üzerinde Çinliye ulaşacağız. Biz burada müzik ziyafeti çekerken Çin'de bu sanatçı dostlarımızın paylaşımları ile birlikte 10 milyonun üzerinde Çinli Kapadokya'yı takip etmiş olacak. İleriki süreçte Zhuhai kenti ile Uçhisar belediyemizin bir kardeş kent olup olamayacağını da araştıracağız."



Zhuhai Guqin derneğinin müzik grubu koordinatörü Huali Luo, Kapadokya bölgesinden, Uçhisar belediyesinden aldıkları davet üzerine bu bölgede bulunmaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi. Luo, şöyle konuştu:



"Daha önce bir kez daha geldiğimiz Kapadokya Bölgesi'nde oldukça sıcak karşılanmamızdan dolayı son derece mutluyuz. Konserimiz esnasında yer verdiğimiz Türk marşını özellikle Çin ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ne kadar kuvvetli olduğuna dikkat çekmek ve buraya konserimizi dinlemeye gelenlere bir jest yapmak için seslendirdik."



Çinli sanatçı grubu ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Ender Balkır'da bir konser verdi.



- Nevşehir