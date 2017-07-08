Çinli Sanatçılardan Uçhisar Kasabasında Halk Konseri

Uçhisar Belediyesi ve Nevşehir Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından Kapadokya'ya davet edilen Çinli sanatçılar kasaba meydanında konser verdi.



Çin Zhuhai Guqin Derneği sanatçıları programdan önce tütsü yapma ve Çince koreografi gösterisi sundu. Yaptıkları kareografiyi Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaslan'a hediye eden Çinli sanatçılar daha sonra turistler ve vatandaşların yoğun alkışlarıyla sahneye çıkarak konser verdi.



Konsere Nevşehir Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, çeşitli STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (COŞ-DK-Y) - NEVŞEHİR