Çinli sanatçı Ay, 2022'de ülkesinde daha sıkı kısıtlamalar bekliyor

Çinli muhalif sanatçı Ay Vey Vey, Pekin yönetiminin 2022'de internete ve siyasi hayata daha sıkı kısıtlamalar uygulayacağını kaydetti.

Sanatçı Ay Vey Vey, "sürgünde" olduğu Portekiz'de Associated Press ajansına elektronik posta ile verdiği röportajda, 2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen Pekin Ulusal Stadyumu'nun ve olimpiyatların, ülkesinin dünyaya sunduğu "sahte bir gülümseme" olarak niteledi.

Stadyumun, özgürlük ve açıklığın sembolü olabileceğini ve iyimserlik ile olumlu gücü temsil edebileceğini umut ettiğini kaydeden Ay, ancak yapının sonda bir reklam aracı gibi kullanıldığına dikkati çekti.

2008'deki olimpiyatın Çin'de düzenlenmesinin, insan haklarının gelişmesine destek olacağına dair söylemlere atıfta bulunan Ay, olimpiyat döneminde göçmen işçilerin Pekin'den gönderildiğini ve sokaklarındaki işportacıların uzaklaştırıldığını kaydetti.

2008 Olimpiyatlarını "dibe vurulan an" olarak tanımlayan Ay, olimpiyatların abluka altında düzenlendiğini belirtti.

"Çin, bu yıl daha sıkı kısıtlamalar uygulayacak"

Ay, "Çin, konu insan hakları olunca Batı'nın ikiyüzlülüğünü ve eylemsizliğini gördü, bu nedenle de daha cesur, daha vicdansız ve daha merhametsiz oldu. Çin, 2022'de internete ve siyasi hayata daha sıkı kısıtlamalar uygulayacak." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu kısıtlamaların insan hakları ve basını da kapsayacağını belirten Ay, Komünist Parti'nin, batı ülkelerinin oyunlara katılıp katılmamasını umursamadığını çünkü kendi işleriyle yeterince meşgul olduklarını söyledi.

Pekin yönetimini açıkça eleştiren sanatçı, bir dönem de ev hapsinde tutulmuştu.

Heykel, enstelasyon, kurotörlük, fotoğraf ve film alanlarında çalışmaları bulunan modern sanatçı Ay Vey Vey, 2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen Pekin Ulusal Stadyumu'nun sanat danışmanlığı yapmıştı.