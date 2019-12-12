Çinli paramiliter grupların Doğu Türkistan'da tatbikat görüntüleri paylaşıldı

12.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:31

Çin devlet televizyonu, Çinli paramiliter grupların Doğu Türkistan bölgesinde düzenlediği terörle mücadele tatbikatına ilişkin görüntüler yayınladı.



Tatbikat, 7 gün boyunca Pamir Dağları'nda 4 bin metreye ulaşan yüksekliklerde sürdürüldü. Çin devlet televizyonu CCTV'de yer alan habere göre paramiliter askerler "vahşi, alışılmadık ve zorlu koşullarda" yürütülen tatbikatı başarıyla sonuçlandırdı. Euronews.com'da Görüntüle