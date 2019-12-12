Çinli paramiliter grupların Doğu Türkistan'da tatbikat görüntüleri paylaşıldı
Çin devlet televizyonu, Çinli paramiliter grupların Doğu Türkistan bölgesinde düzenlediği terörle mücadele tatbikatına ilişkin görüntüler yayınladı
Çin devlet televizyonu, Çinli paramiliter grupların Doğu Türkistan bölgesinde düzenlediği terörle mücadele tatbikatına ilişkin görüntüler yayınladı.
Tatbikat, 7 gün boyunca Pamir Dağları'nda 4 bin metreye ulaşan yüksekliklerde sürdürüldü. Çin devlet televizyonu CCTV'de yer alan habere göre paramiliter askerler "vahşi, alışılmadık ve zorlu koşullarda" yürütülen tatbikatı başarıyla sonuçlandırdı. Euronews.com'da Görüntüle