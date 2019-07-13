Çinli mühendisin oğlundan ilk transistörlü radyonun hikayesi

Çinli mühendisin oğlundan ilk transistörlü radyonun hikayesi

Resmi verilere göre Çin'de nüfusun neredeyse tamamı geçen sene radyoya erişebildi. Çin'in ilk transistörlü radyosunun mühendisi Zhang Yuanzhen'in oğlu Zhang Yijun ise ülkede bu denli yaygın olan transistörlü radyonun hikayesini anlattı.

Çinli mühendisin oğlundan ilk transistörlü radyonun hikayesi

İlk transistörlü radyonun 70 yıllık geçmişi olan Çin'de radyoya erişebilen insan oranı geçen sene yüzde 98.94'e ulaştı.

Resmi verilere göre Çin'de nüfusun neredeyse tamamı geçen sene radyoya erişebildi. Çin'in ilk transistörlü radyosunun mühendisi Zhang Yuanzhen'in oğlu Zhang Yijun ise ülkede bu denli yaygın olan transistörlü radyonun hikayesini anlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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