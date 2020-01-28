Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti
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Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom ile görüşen Çinli devlet başkanı "Salgına karşı Çin'in savaşı kazanacağından eminim" dedi. Çinli lider Şi Cinping, koronovirüsü şeytana benzetti.

28.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:16
Çinli lider Şi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüştü: Koronavirüsü 'şeytan'a benzetti

Çin'den dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınını Çin Devlet Başkanı 'şeytan'a benzetti.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom ile görüşen devlet başkanı "Buna karşı Çin'in savaşı kazanacağından eminim" dedi. Şi ayrıca DSÖ ve uluslararası toplumun "sakin, objektif ve rasyonel" bir şekilde virüsün bir değerlendirmesini yapacağına inandığını da sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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