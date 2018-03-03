Çinli Kadının İntikamı Sert Oldu! Kocasının Metresini Sokak Ortasında Böyle Dövdü
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Çinli Kadının İntikamı Sert Oldu! Kocasının Metresini Sokak Ortasında Böyle Dövdü

Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrinde, öfkeli kadın, kocasının metresi olduğunu iddia ettiği hemcinsini saçlarından tutup yere yatırdı, ardından tekme tokat dövdü.

Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrindeki Luannan ilçesinin sokaklarında çekilen inanılmaz görüntüler 28 Şubat'ta gerçekleşti.

EŞİNE TELEFON AÇTI

Kocasının metresini yakalayan kadın önce kocasına telefon açtı, sonrada tekme tokat dövdü. 3 senedir kocasıyla birlikte olduğunu söyleyen metresini sokakta yakalayıp saçından tuttu ve eşine telefon açtı.

TEK TOKAT DÖVDÜ, SORANLARA "KOCAMIN METRESİ" DEDİ

Sonrada tekme tokat dövüp eşini beklemeye başladı. Eşinin nasıl dövdüğün görmesini isteyen kadın soranlara ise kocasının metresi olduğun söyledi.Dehşet dolu görüntüler sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayıldı.

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YORUMLAR (12)

  • HHH:
    Bu çinliler niye robot icât ediyo şimdi anladım kendi halkı mal olduğu için, o kadar insan mal gibi seyrediyo, orada bir tane köpek olsa ayırmaya çalışır en azından havlar...
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  • ZEYNO:
    Metres de gıkını bile çıkarmadan kuzu kuzu dayakları yemiş biz de olsa saç saça birbirlerini yolarlar
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  • ALİ YİLDİZ:
    Kocasini dovseyidi daha faydasini gorurdu mèrkebine gucu yetmiyen kurtununu dover misali gelécek zamanda boyle bir seye yeltenmezdi
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