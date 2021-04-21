Çinli kadından Tesla protestosu: Fuarda aracın üzerine çıkıp bağırdı
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Çinli kadından Tesla protestosu: Fuarda aracın üzerine çıkıp bağırdı

Çinli kadından Tesla protestosu: Fuarda aracın üzerine çıkıp bağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'de bir kadın, otomobil fuarında sergilenen Tesla marka aracın üzerine çıkarak, "Tesla freni arızalı" diye bağırdı.

Çin'de bir kadın, otomobil fuarında sergilenen Tesla marka aracın üzerine çıkarak, "Tesla freni arızalı" diye bağırdı. Aracın üzerinden güçlükle indirilen ve sürüklenerek salondan çıkarılan kadın, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 5 gün gözaltına alındı.

Çin'in Şanghay kentinde bir kadın, otomobil fuarında ilginç bir protesto düzenleyerek ortalığı birbirine kattı. Soyadı Zhang olarak açıklanan 32 yaşındaki kadın, Tesla marka aracın fren sistemindeki sorun nedeniyle kaza yaptığını öne sürdü. Zhang, daha sonra fuarda sergilenen aracın üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Üzerinde "fren arızası" yazan ve Tesla logosu bulunan beyaz bir tişört giyen kadın, "Tesla freni arızalı" diye bağırdı. Şanghay polisi, aracın üzerinden güçlükle indirilen ve sürüklenerek salondan çıkarılan kadının kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 5 gün süreyle gözaltına alındığını açıkladı. Protestoda Zhang'a eşlik eden diğer kadın ise uyarı verilmesinin ardından serbest bırakıldı.

"Aracın frenlerinde sorun var"

Zhang'ın iddialarına göre, söz konusu araç, babası ve yeğeni ile birlikte seyir halindeyken önce bariyerlere çarptı. Kaza anında frene bastığını fakat arabanın yavaşlamadığını iddia eden Zhang, "Bu durum, aracın frenlerinde bir sorun olduğunu kanıtlamaz mı?" dedi.

Kadının geçtiğimiz şubat ayında fren arızası nedeniyle kaza yaptığını öne sürerek Tesla'ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

"Sunulan çözüm önerilerini reddetti"

Tesla'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son 2 aydır Zhang ile iletişim halinde olunduğu ve aracın incelenmesi, gerekli onarımların yapılması veya bir sigorta talebine yardımcı olunması dahil olmak üzere Zhang'a çeşitli çözüm önerileri sunulduğu belirtildi. Kadının sunulan çözüm önerilerini reddettiğini ifade eden şirket yetkilileri, aracın fren sistemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmediğini de söyledi. - ŞANGHAY

Çinli kadından Tesla protestosu: Fuarda aracın üzerine çıkıp bağırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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