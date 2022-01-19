Çinli kadın cinayetinde 33 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıktan alkışlı tepki

İSTANBUL (DHA) - FATİH'te 2019 yılında Çinli Haiyun Chen'in (43) boğazını kestikten sonra evini ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Pehlivan (23) hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet Pehlivan'a 3 ayrı suçtan iyi hal indirimi uygulayarak toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık karara alkışlayarak tepki gösterdi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan getirildi. Duruşmada sanık avukatı ve şikayetçi sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da salonda hazır bulundu.

"AVUKATLARIMLA BİRLİKTE KANITLAMAYA ÇALIŞSAK BİLE ÇIKMAZDAYIM"

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANARAK TOPLAMDA 33 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay yeri incelemesinde dairenin salonunda yoğun kan lekelerinin olduğunun görüldüğü, olay günü yangın ihbarına intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin evde bulunan Haıyun Chen'in dumandan etkilendiğini düşünerek açık havaya çıkardıklarında boğazında kesi olduğu ve ölü vaziyette bulunduğu anladıkları aktarılmıştı. İddianamede Mert Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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