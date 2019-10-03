Çinli inşaat ve demir yolu devi China Railway'den Türkiye'ye büyük ilgi
Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, "Türkiye'de demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz.
03.10.2019 11:21
Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, "Türkiye'de demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com