Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, 100 adet tekerlekli yükleyiciyi Güneydoğu Asya'ya gönderdi
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Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, 100 adet tekerlekli yükleyiciyi Güneydoğu Asya'ya gönderdi

Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, 100 adet tekerlekli yükleyiciyi Güneydoğu Asya'ya gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, bölgedeki yerel pazarlarda tahıl silolarının yapımına yardımcı olmak için 100 adetten fazla LW500FN tekerlekli yükleyiciyi Nisan ayı sonunda Güneydoğu Asya'ya gönderdi.

Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, bölgedeki yerel pazarlarda tahıl silolarının yapımına yardımcı olmak için 100 adetten fazla LW500FN tekerlekli yükleyiciyi Nisan ayı sonunda Güneydoğu Asya'ya gönderdi.

Önde gelen Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, bölgedeki yerel pazarlarda tahıl silolarının yapımına yardımcı olmak için 100 adetten fazla LW500FN tekerlekli yükleyiciyi Nisan ayı sonunda Güneydoğu Asya'ya gönderdi. Yapılan açıklamada, LW500FN tekerlekli yükleyicinin yüksek performanslı bir model olduğu belirtilirken, farklı çalışma durumları için 15,8 tonluk kazı kuvveti ve 15,6 tonluk çekiş gücüyle çalıştığı kaydedildi. Model, yeterli alan için bin 274 mm uzunluğunda boşaltma aralığına ve 2 bin 900 mm aks mesafesine sahip olduğu belirtildi.

XCMG Başkan ve CEO'su Wang Min, "Daha az parayla daha çok iş yapmak istiyoruz. Ama bu kesinlikle müşterilerin ekipman kalitesinden ödün vereceği anlamına gelmiyor. Denizaşırı inşaat projelerinde makinelerin işlevselliği ve performansı için daha katı gereklilikler vardır" dedi.

Wang Min, "Markanın müşteriler tarafından tanınması kapsamlı hizmeti, 24 saat desteği, etkin yedek parça desteği ve yerel eğitim sunan tesis içi mühendisleri sayesindedir. Şirket, inşaat ortamıyla ve parçaların ciddi şekilde aşınmasıyla başa çıkabilmek için, 100 adetten fazla LW500FN yükleyiciyi geliştirilmiş bir şasi koruma işleviyle özelleştirip güçlendirdi. Çin'in önde gelen yükleyici ihracatçılarından olan şirket, müşterilere değer oluşturmak için kullanıcı odaklı bir felsefeye bağlı kalırken, ürünlerini ve teknolojik avantajlarını güçlendirerek uluslararası pazarda lider olmaya devam edecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çinli inşaat makinesi üreticisi XCMG, 100 adet tekerlekli yükleyiciyi Güneydoğu Asya'ya gönderdi - Haberler Ekonomi
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