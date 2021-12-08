Çinli Haiyun Chen cinayetinin sanığına müebbet ve 16 yıl hapis istemi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te Çinli Haiyun Chen'in öldürülüp yakılmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsini istedi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan ve avukatı ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Gelen evrakın okunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 8 Temmuz 2019'da sanık Mert Pehlivan'ın maktul Haiyun Chen'in ikamet ettiği Fatih'teki evine gittiği, burada para karşılığı ilişkiye girme meselesinden aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

Sanığın olaydan sonra bir kesici aletle maktulün boğazını keserek öldürdüğü, sonrasında maktule ait bilekliği alıp evi ateşe vererek ikametten ayrıldığı anlatılan mütalaada, yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği kaydedildi. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün ölümünün kesikler ve boğazlama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın savunmasında suçlamayı kabul etmediği, maktulü bilekliğini almak amacıyla öldürdüğüne yönelik her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delillerin bulunmadığı aktarıldı.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla kadar olmak üzere toplamda 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatına, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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