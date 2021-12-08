Çinli Haiyun Chen cinayetinin sanığına müebbet ve 16 yıl hapis istemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli Haiyun Chen cinayetinin sanığına müebbet ve 16 yıl hapis istemi

Çinli Haiyun Chen cinayetinin sanığına müebbet ve 16 yıl hapis istemi
AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Fatih'te Çinli Haiyun Chen'in öldürülüp yakılmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsini istedi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te Çinli Haiyun Chen'in öldürülüp yakılmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsini istedi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan ve avukatı ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Gelen evrakın okunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 8 Temmuz 2019'da sanık Mert Pehlivan'ın maktul Haiyun Chen'in ikamet ettiği Fatih'teki evine gittiği, burada para karşılığı ilişkiye girme meselesinden aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

Sanığın olaydan sonra bir kesici aletle maktulün boğazını keserek öldürdüğü, sonrasında maktule ait bilekliği alıp evi ateşe vererek ikametten ayrıldığı anlatılan mütalaada, yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği kaydedildi. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün ölümünün kesikler ve boğazlama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın savunmasında suçlamayı kabul etmediği, maktulü bilekliğini almak amacıyla öldürdüğüne yönelik her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delillerin bulunmadığı aktarıldı.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla kadar olmak üzere toplamda 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatına, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

Film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar

 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirlemeye çalışan babanın savunma oyunu tutmadı

 Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma tamamlandı

Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma tamamlandı

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title