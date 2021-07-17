Çinli firma 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Pakistan'daki baraj inşaatını durdurdu

Çinli firma, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde,??????? 14 Temmuz'da yaşanan hadisede 9'u Çinli 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Dasu Barajı inşaatını güvenlik endişeleri nedeniyle durdurdu.

Çinli firma, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde,??????? 14 Temmuz'da yaşanan hadisede 9'u Çinli 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Dasu Barajı inşaatını güvenlik endişeleri nedeniyle durdurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, China Gezhouba Grup (CGGC), Pakistanlı yetkililere gönderdiği mektubunda, 9 Çinlinin hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik endişeleri sebebiyle baraj inşaatı çalışmalarına devam edemeyeceğini iletti.

Söz konusu şirket, önemli pozisyondaki Pakistanlı işçiler dışında tüm çalışanların işine son verildiğini belirtti.

Proje Direktörü Enverül Hak ise Çinli firmanın çalışmayı durdurduğunu teyit ederek, güvenlik durumunun yeniden sağlanmasının ardından inşaata devam edileceğini kaydetti.

Pakistan ise konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma sürecine, 15 kişilik Çin güvenlik heyeti de dahil edildi.

Terör şüphesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da Hayber Pahtunhva eyaletinde Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüsün gaz sızıntısı kaynaklı teknik arıza sonucu vadiye devrildiği belirtilmişti.

Açıklamada, olayın patlama değil trafik kazası olduğu ve 9'u Çinli 13 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise otobüsün saldırıya uğradığı kaydedilmişti.

Bununla birlikte 16 Temmuz'da Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 13 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının, ilk inceleme raporlarında patlayıcı izine rastlandığını ve terör saldırısının göz ardı edilemeyeceğini vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı