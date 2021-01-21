Çinli emekli pilot, Yüksekovalıların misafiri

ÜLKESİ Çin'e gitmek isteyen 59 yaşındaki emekli pilot Dee Zhang, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na geldi. Sınır kapısı kapalı olduğu için ülkesine gidemeyen ve 6 gündür bir pansiyonda kalan Zhang'ı ülkesine dönene kadar Yüksekovalılar evinde misafir etmeye başladı.

Kosova'dan ülkesi Çin'e Türkiye üzerinden kara yoluyla gitmek isteyen emekli pilot Dee Zhang, 6 gün önce İran'a sınırında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. İlçenin İran'a açılan sınır kapısı olan Esendere Gümrük Kapısı'na gelen Zhang, kapı kapalı olduğu için ilçeden ayrılamadı. 6 gündür ilçede bir pansiyonda kalan Çinli Zhang'a Yüksekovalı İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ve Hemşire Orhan Salim sahip çıkarak ülkesine gidene kadar evlerinde misafir edeceklerini söyledi.

Ülkesine gitmek için hava yolunun çok pahalı olduğunu bu nedenle kara yolunu tercih ettiğini belirten Zhang, ailesinden bazı kişilerin hasta olması nedeniyle ülkesine gitmek istediğini anlattı. Daha çok Güney Afrika'da yaşadığını belirten Zhang, ilçe halkının çok sıcakkanlı olduğunu söyledi. Zhang, "Bir haftadır Yüksekova'da kalıyorum. Erdinç ve Orhan beyefendiler beni bulup misafir ettiler. Kendi evlerine aldılar kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.ÇİNLİ GELİNE ZİYARET

Çinli Zhang, Yüksekova'ya 2 yıl önce Çin'den gelin olarak gelen Shan Shan'a da sürpriz yaparak evine konuk oldu. Yüksekova'da yaşayan Çinli gelin Shan, kendi ülkesinde bir vatandaşın misafir olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu, kalbinin attığını ve bundan çok mutlu olduğunu belirtti. Çinli vatandaşlar uzun uzun sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı