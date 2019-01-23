Çinli Elektronik Ticaret Devi Alibaba Grubunun Yapay Zeka Otelinde Hizmet Robotlara Emanet

Çinli elektronik ticaret devi Alibaba grubunun geçen ay açtığı FlyZoo Oteli, robot çalışanlarıyla müşterilerini hayretlere düşürürken, yapay zeka ile bu sektörde gelecekte ne türlü atılımlar yapılabileceğini de açıkça gözler önüne seriyor.…

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