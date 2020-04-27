Çinli diplomatlar, Pekin'in Covid-19 yönetimiyle ilgili Almanya'dan olumlu yorum talep etmiş Almanya İçişleri Bakanlığı, Çinli diplomatların, Almanya’daki üst düzey bürokratları Pekin’in koronavirüs salgını yönetimi hakkında olumlu yorumlar yapmaları için etkilemeye çalıştığını doğruladı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Çinli diplomatların, Almanya'daki üst düzey bürokratları Pekin'in koronavirüs salgını yönetimi hakkında olumlu yorumlar yapmaları için etkilemeye çalıştığını doğruladı.

Alman hükümeti, milletvekili Margarete Bause'in sorusuna gönderdiği cevap mektubunda, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Covid-19 salgını yönetimi hakkında Alman yetkililerden olumlu yorumlar almak için bireysel temaslarda bulunduğunun farkındayız" diyerek federal hükümetin bu taleplere uymadığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle