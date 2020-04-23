ÇİNLİ ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN'A ÖZEL GÖSTERİ
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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, 23 Nisan, Güncel, Haber

ÇİNLİ ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN'A ÖZEL GÖSTERİ

Haber: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA2015 yılından beri İstanbul Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:17
ÇİNLİ ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN'A ÖZEL GÖSTERİ

Haber: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA

2015 yılından beri İstanbul Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çin'in Chengdu şehrinde kutlandı. İstanbul Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasına ait özel Face-Changing sanatıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Paylaşılan videoda çocukların yöresel danslarının ardından şu mesajlara yer verildi: "Virüs hepimizi karantinaya aldı ama bu asla arkadaşlığımızı etkilemeyecek. Zorlu kış geçti ve beklediğimiz bahar geldi. En içten şekilde inanıyoruz ki Covid-19'a karşı verdiğimiz savaşı kalbimizdeki sevgi ve umutla kazanacağız. Dört gözle bir sonraki baharda çiçeklerin tam açtığı zaman sizinle Uluslararası Çocuk Bayramını kutlamayı bekliyoruz. Mutlu Çocuk Bayramları, mutlu Türkiye" 

Kaynak: DHA

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