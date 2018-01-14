Çinli Çiftler Romantizmi Kuşadası'nda Yaşadı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, 2018'i 'Türk Yılı' ilan eden Çin'den, Uzak Doğu'nun en sevilen sanatçısı Xiao Zhang'ın müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan 'Seni Romantik Türkiye'ye Götürmek İstiyorum' şarkısından etkilenip gelen 30 çifti ağırladı. Gelinlik ve damatlıklarını giyerek gelen Çinli çiftler için bir otelde Türk ve Çin geleneklerine göre düğün merasimi düzenlendi.

Çin'de yapılan tanıtım ve girişimler sonuçlarını vermeye başladı. 2018'in Türk yılı ilan edildiği Çin'den, yılın ilk günlerinde doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarından oluşan 30 çift düğün kıyafetleriyle geldi. Kimi yeni evlenen, kimisi ise çocuklarıyla gelen çiftler, Çin düğün sonrası balayı ve balayı tazeleme geleneğini Türkiye'de yaşatıyor. Çin geleneklerine göre düğünden sonra veya evlilik yıl dönümlerinde gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, gittikleri ülkelerin veya kentlerin güzel mekanlarında fotoğraf çektiriyor. İstanbul'u ve Denizli'de Pamukkale'yi gezen Çinliler için Kuşadası'nda hem Çin hem de Türk geleneklerine göre bir otelde mini düğün töreni düzenlendi. Düğünde, tüm çiftler ilk günkü heyecanı yaşama olanağı buldu. Kimisinin çocuklarıyla katıldığı törende, önce Çin gelenekleri yaşatıldı. Birbirilerine bağlılık yemini eden çiftlerin bazıları duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Anne babalarının evlilik yıl dönümü mutluluklarını paylaşan minikler en çok ilgiyi çekti.

ORYANTAL VE EFELER

Çiftleri hareketlendirip, oynatan ise Türk ekibi oldu. Çinli çiftler, önce oryantal gösterisini izledi. Oldukça ciddi görünen çitlerin bazıları tempo tuttu. Ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. O ana kadar oldukça resmi geçen tören, Ankara havalarıyla yerini Türk usulü düğüne bıraktı. Önce çekinen Çinli çiftler, ardından kendilerini müziğin ritmine kaptırıp bol bol göbek attı. Türkiye'de yaşadıklarının bir rüya olduğunu söyleyen çiftler, gördükleri sıcak ilgiden memnun olduklarını da söyledi.

GELENEKLERİNİ YAŞATIYORLAR

Organizasyonun Türkiye ayağını organize eden şirketin (ASAV Danışmanlık Şirketi) yetkilisi Tayfun Yılmaz, "Türkler ile Çinliler'i turizmde yakınlaştırmak, kültürümüzü tanıtmak, Çin'de çok daha büyük kitlelere ulaşmak için bu organizasyonlar büyük olanaklar sağlıyor. Çin'de yeni evli çiftlerin balayı, daha önce evlenen çiftlerin ise geç balayı tazelemesi geleneği var. Onlar için bu çok önemli. Balayı tazeleme gezisine giden çiftler o ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerinde düğün fotoğrafı çektiriyorlar. Balaylarını ölümsüzleştiriyorlar. ve bu fotoğraflarını sevdikleriyle paylaşıyorlar. Biz de çiftleri toplu olarak ülkemizde ağırlamayı, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinde fotoğraflar çektirmelerini önerdik. Bunun için ülkemizi tercih ettirmeyi başardık. Şimdilik gelen grupta 30 çift var. Ardından ise çok daha büyük grupları ağırlayacağız" dedi.

KÜLTÜRLERİ KAYNAŞTIRACAĞIZ

Çin'de, 2018'in 'Türk Yılı' ilan edildiğini söyleyen Çin'in önde gelen ilaç firmalarından birinin Pekin Müdürü ve binlerce üyesi olan Çin Tıp Derneği Renhe Zhong Fang'ın Başkanı Whan Changping "Çin'de İpek yolu politikası var. 2018 Türk Yılı olarak ilan edildi. Bunun yanında Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkinin 47'inci yılı. İki ülke arasında kültür ve turizm alanında işbirliği gelişiyor. Bizler de bu işbirliğine katkıda bulunmak ve iki ülkenin kültürlerini kaynaştırmak amacıyla bu organizasyona üyelerimizle katkıda bulunduk. En önemli ruhun aşk ve sevgi olduğuna inanıyoruz. Bir birilerine aşık, evlenen çiftlerimizi getirerek balayına getirerek bu sevgilerini ölümsüzleştirmeyi amaçladık" diye konuştu. - Aydın