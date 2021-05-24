Son Dakika | Çinli çeteye sanal bahis operasyonu: 53 milyon TL ele geçirildi

Son dakika haberler: Çin'den getirdikleri kişileri kullanarak yasadışı sanal bahis sitesi kurup milyonlarca TL vurgun yapan çoğunluğu Çinli'lerden oluşan çeteye operasyon düzenlendi.

Çin'den getirdikleri kişileri kullanarak yasadışı sanal bahis sitesi kurup milyonlarca TL vurgun yapan çoğunluğu Çinli'lerden oluşan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonla 22'si Çinli 24 kişi gözaltına alındı. Çetenin sahte kripto para da sattığı öğrenildi.

İstanbul'da Çin'den getirdikleri kişileri kullanarak yasadışı sanal bahis sitesi kurup milyonlarca TL vurgun yapan çoğunluğu Çinli'lerden oluşan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonla 22'si Çinli 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Çin'den oyun şirketi kurma vaadiyle çok sayıda kişi getirdikleri ve bu kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdıkları öğrenildi. Çetenin, kurdukları pornografik sitelerden sanal bahis sitelerine yönlendirme yaptığı ve bu şekilde çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 20 adrese yaptığı operasyonlar sonucu 53 milyon TL ele geçirildi.

Öte yandan, polisin operasyonunda soğuk kasa da ele geçirildiği, çetenin sahte kripto para da sattığı ortaya çıktı.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker