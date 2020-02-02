Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı
Haberler » Dünya » Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı - Haberler

Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı

Çinli bilim insanlarından koronavirüsle mücadele için bitki tedavisi. Koronavirüs'ün tedavisi var mı?

02.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:53
Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı

Çinli bir grup bilim insanının, hanımeli ve çiçekli bitkilerle gerçekleştirilecek sıvı haldeki ilacın koronavirüsü ile mücadele etkili olacağı iddiası, bu ülkede yoğun tartışmalara yol açtı.


Çin'de önerilen bitki tedavisini deneyenlerin sayısında son günlerde patlama yaşanırken, ölü ve vaka sayısının da artması üzerine devletin kontrolündeki medya, bitki tedavisi konusunda ihtiyatlı olunması uyarısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler