Çinli belediye vatandaşların pijamalı fotoğraflarını yayınladığı için özür diledi
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Çinli belediye vatandaşların pijamalı fotoğraflarını yayınladığı için özür diledi

Çin'in Anhui bölgesinde Suzhou belediyesi yetkilileri pijamayla sokağa çıkanların fotoğraflarını yayınladığı için özür diledi.

22.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:47
Çinli belediye vatandaşların pijamalı fotoğraflarını yayınladığı için özür diledi

Çin'in Anhui bölgesinde Suzhou belediyesi yetkilileri pijamayla sokağa çıkanların fotoğraflarını yayınladığı için özür diledi.


Ülke genelinde medeni şehir yarışmasına hazırlandıklarını belirten yetkililer halkın kamusal alana gece kıyafetleri ile çıkmasının yasaklandığını açıklamış ve bu yasağa uymayanların güvenlik kameraları ile çekilen fotoğraflarını gayrimedeni davranış gerekçesiyle kimlik bilgileri ile birlikte yayınlamıştı. Belediye ayrıca bank üzerinde yatan biri ile reklam broşürü dağıtan birinin fotoğraflarını aynı gerekçeyle yayınlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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