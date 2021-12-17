Çinli Bakan Vang, Solomon Adaları'ndaki protestolardan "gizli güçleri" sorumlu tuttu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda geçen ay Çinlilere ait bazı işletmelerin de hedef alındığı hükümet karşıtı protestoların arkasında "gizli emelleri olan güçlerin olduğunu" öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, takımada ülkesinden mevkidaşı Jeremiah Manele ile telefonda görüştü.

Görüşmede protestoların arka planına dair görüşlerini ifade eden Vang, "Gizli emelleri olan bazı güçler devreye girerek Çin- Solomon Adaları ilişkilerini karalamaya, ikili ilişkilerimizin kurulmasından bu yana elde ettiğimiz kazanımları hedefinden saptırmaya çalıştı." dedi.

Vang, Çin'in ikili ilişkilerin geleceğinden son derece emin olduğunu ve hükümetin adalarda düzeni sağlama çabalarına, yeniden inşa ve istikrarlı kalkınma hedeflerine destek vereceğini belirterek "(Protestolar) Solomon Adaları halkının çıkarına değil ve başarısızlığa mahkum." ifadelerini kullandı.

Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümet, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.

Hükümeti yolsuzlukla suçlayan protestocular geçen ay başkent Honiara'da gösteriler düzenlemişti.

Çoğunluğu başkentin bulunduğu Guadalcanal Adası'nın dışından, takımadalar ülkesinde nüfusun yoğun olduğu Malaita Adası'ndan gelen protestocular Başbakan Sogarave'nin istifasını talep etmişti.

Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmaların yaşandığı olaylar sırasında Çin vatandaşlarına ait bazı işletmeler saldırıların hedefi olmuştu.

Ülkenin diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme kararının ardından söz verilen ekonomik yardım ve yatırımların yapılmadığını ileri süren protestocular, Sogavare'nin Çin'den gelen fonlarla yolsuzluk yaptığını savunmuştu.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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