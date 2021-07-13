Çinli baba, 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çinli baba, 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu

Çinli baba, 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çin'de Guo Gangtang isimli bir baba, kaçırılan oğluna 24 yılda 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aramasının ardından kavuştu.

Çin'de Guo Gangtang isimli bir baba, kaçırılan oğluna 24 yılda 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aramasının ardından kavuştu.

Çin'de Guo Gangtang isimli bir baba, 24 yıl önce kaçırılan oğlunu bulmak için motosikletle 500 bin kilometreden fazla yol yapmasının ardından oğluna kavuştu. Gangtang'ın oğlu, Shandong eyaletindeki evlerinin önünde 2 yaşındayken insan tacirleri tarafından kaçırılmış, oğlunun ortadan kaybolması 2015 yılında Hong Konglu yıldız Andy Lau'nun oynadığı bir filme konu olmuştu.

Gangtang ve eşi geçtiğimiz pazar günü Shandong'daki Liaocheng'de oğulları ile tekrardan bir araya geldi. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, yapılan DNA testinin ardından Gangtang'ın oğlunun kimliğini tespit etti. Çocuğu kaçırdığından şüphelenilen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Gangtang gazetecilere verdiği demeçte, "Artık çocuğum bulunduğuna göre, bundan sonra her şey beni mutlu edebilir" dedi.

20 eyalette oğlunu aradı

Gangtang, oğlunun kaçırılmasının ardından gelen ihbarların peşine düşmesi sonucu bugüne kadar motosikleti ile 20'den fazla eyalette oğlunun izini aradı. Üzerinde oğlunun resminin olduğu pankartlar taşıyarak, tüm birikimini oğlunu bulmaya harcayan Gangtang, köprülerin altında yattığını ve parası bitince ise dilencilik yaptığını ifade etti.

Gangtang'in oğlunun evinin dışında tek başına oynadığı sırada soyadı Tang olduğu bilinen kadın bir şüpheli tarafından 1997 yılında kaçırıldığı ve kadın şüphelinin çocuğu Hu adlı ortağı ile komşu Henan eyaletine götürerek sattığı aktarıldı.

Öte yandan Çin'de her yıl 20 bin çocuğun kaçırıldığı tahmin ediliyor. Kaçırılan çocukların birçoğunun hem yurt içinde hem de yurt dışında evlat edinilmek üzere satıldığı düşünülüyor. Çocuk kaçakçılığı, Çin'de on binlerce çözülmemiş vakayla birlikte muazzam bir sosyal sorun haline geldi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Petek Dinçöz Levent Yüksel
Spor Balotelli Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çinli baba, 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 00:00:07. #1.16#

title