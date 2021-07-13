Çinli baba, 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aradığı oğluna 24 yıl sonra kavuştu

Çin'de Guo Gangtang isimli bir baba, kaçırılan oğluna 24 yılda 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aramasının ardından kavuştu.

Çin'de Guo Gangtang isimli bir baba, kaçırılan oğluna 24 yılda 500 bin kilometreden fazla yol yaparak aramasının ardından kavuştu.

Çin'de Guo Gangtang isimli bir baba, 24 yıl önce kaçırılan oğlunu bulmak için motosikletle 500 bin kilometreden fazla yol yapmasının ardından oğluna kavuştu. Gangtang'ın oğlu, Shandong eyaletindeki evlerinin önünde 2 yaşındayken insan tacirleri tarafından kaçırılmış, oğlunun ortadan kaybolması 2015 yılında Hong Konglu yıldız Andy Lau'nun oynadığı bir filme konu olmuştu.

Gangtang ve eşi geçtiğimiz pazar günü Shandong'daki Liaocheng'de oğulları ile tekrardan bir araya geldi. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, yapılan DNA testinin ardından Gangtang'ın oğlunun kimliğini tespit etti. Çocuğu kaçırdığından şüphelenilen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Gangtang gazetecilere verdiği demeçte, "Artık çocuğum bulunduğuna göre, bundan sonra her şey beni mutlu edebilir" dedi.

20 eyalette oğlunu aradı

Gangtang, oğlunun kaçırılmasının ardından gelen ihbarların peşine düşmesi sonucu bugüne kadar motosikleti ile 20'den fazla eyalette oğlunun izini aradı. Üzerinde oğlunun resminin olduğu pankartlar taşıyarak, tüm birikimini oğlunu bulmaya harcayan Gangtang, köprülerin altında yattığını ve parası bitince ise dilencilik yaptığını ifade etti.

Gangtang'in oğlunun evinin dışında tek başına oynadığı sırada soyadı Tang olduğu bilinen kadın bir şüpheli tarafından 1997 yılında kaçırıldığı ve kadın şüphelinin çocuğu Hu adlı ortağı ile komşu Henan eyaletine götürerek sattığı aktarıldı.

Öte yandan Çin'de her yıl 20 bin çocuğun kaçırıldığı tahmin ediliyor. Kaçırılan çocukların birçoğunun hem yurt içinde hem de yurt dışında evlat edinilmek üzere satıldığı düşünülüyor. Çocuk kaçakçılığı, Çin'de on binlerce çözülmemiş vakayla birlikte muazzam bir sosyal sorun haline geldi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı