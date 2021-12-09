Çinli astronotlardan öğrencilere uzayda su içme dersi - Haberler
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Çinli astronotlardan öğrencilere uzayda su içme dersi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Shenzhou-13 uzay aracındaki Çinli 2 taykonot, öğrencilerle yaptıkları canlı bağlantıyla uzayda nasıl su içtiklerini gösterdi.

Shenzhou-13 uzay aracındaki Çinli 2 taykonot, öğrencilerle yaptıkları canlı bağlantıyla uzayda nasıl su içtiklerini gösterdi.

Çin Ulusal Uzay Ajansı'nda düzenlenen özel bir konferansta, öğrenciler ilgi çekici bir ders hazırlandı. Öğrenciler, Shenzhou-13 mürettebatından 2 taykonot ile görüntülü bağlantı gerçekleştirdi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Çinli 2 taykonot, bir öğrencinin "Uzayda su Geri Dönüşüm sisteminiz var mı?" sorusu üzerine uzayda nasıl su içildiğini gösterdi. Wang Yaping isimli astronot, "Sorunuz için teşekkürler. Uzay istasyonunda içtiğimiz su, özel olarak geri dönüştürülmüştür. Elimde bir torba geri dönüştürülmüş su var. Uzay istasyonunda, günlük su kullanımını karşılamak için eksiksiz bir geri dönüşüm su sistemine sahibiz. Dünya'da sahip olduğumuz su ile aynı tatta" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Çinli astronotlardan öğrencilere uzayda su içme dersi

Çinli astronotlardan öğrencilere uzayda su içme dersi

Çinli astronotlardan öğrencilere uzayda su içme dersi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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