Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü - Haberler
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Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü

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- Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü Çin'in uzay istasyonunda çalışmalarını tamamlayan ve uzayda en çok zaman geçiren 3 taykonotu (Çinli astronot), 90 günün ardından Dünya'ya döndü.

- Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü

PEKİN - Çin'in uzay istasyonunda çalışmalarını tamamlayan ve uzayda en çok zaman geçiren 3 taykonotu (Çinli astronot), 90 günün ardından Dünya'ya döndü.

Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonunda 90 günlük görevini tamamlayarak dönüş yolcuğuna geçen 3 taykonot (Çinli astronot), Dünya'ya ulaştı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), dün yerel saatle 08.56'da uzay istasyonundan ayrılan Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun Shenzhou-12 uzay aracının dönüş kapsülüyle başarılı bir şekilde İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng alanına iniş yaptığını duyurdu.

Çin'in "uzayda en çok zaman geçirme" rekorunu kıran taykonotlar, iki uzay yürüyüşüne çıkarak 10 metrelik bir mekanik kol yerleştirmişti. Taykonotlar, istasyondan ayrılmadan önce deneysel verileri düzenlemiş, istasyonun çalışmaya devam etmesi için gereken ayarları yapmıştı.

17 Haziran'da gönderildiler

Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, Long March-2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 17 Haziran'da fırlatılmıştı. Fırlatma işlemi ayrıca Çin'in 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyordu.

Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü

Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü

Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü
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Haber: Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü - Haberler
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