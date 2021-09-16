Çinli astronotlar 90 gün sonra uzay istasyonundan ayrıldı - Haberler
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Çinli astronotlar 90 gün sonra uzay istasyonundan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çinli astronotlar 90 gün sonra uzay istasyonundan ayrıldı

Çin'in uzay istasyonunda bulunan 3 taykonot (Çinli astronot), 90 günün ardından Dünya'ya dönmek için yola çıktı.

Çin'in uzay istasyonunda bulunan 3 taykonot (Çinli astronot), 90 günün ardından Dünya'ya dönmek için yola çıktı.

Çin'in uzay istasyonunda 90 gündür çalışma yürüten 3 taykonot (Çinli astronot), Dünya'ya dönüyor. Çin Ulusal Uzay Ajansı, Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun Shenzhou-12 uzay aracına bindiğini ve yerel saatle 08.56'da uzay istasyonundan ayrıldığını duyurdu. Taykonotlar, Çin'in "uzayda en çok zaman geçirme" rekorunu da kırdı. 17 Haziran'da uzaya gönderilen ekip, iki uzay yürüyüşüne çıkarak 10 metrelik bir mekanik kol yerleştirdi. Taykonotlar ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüntülü görüşme de yaptı.

TÜM ÇALIŞMALARI TAMAMLADILAR

Taykonotlar, istasyondan ayrılmadan önce deneysel verileri düzenledi ve istasyonun çalışmaya devam etmesi için gereken ayarları yaptı. Ekibin eve dönüş yolculuğunun en az 30 saat sürmesi beklenirken, ekip lideri Nie ve diğer taykonotlar dönüşten önce "tüm personelin 24 saat desteği ve özverisi" için teşekkürlerini iletti.

17 HAZİRAN'DA GÖNDERİLDİLER

Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu (Çinli astronot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, Long March-2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 17 Haziran'da fırlatılmıştı. Fırlatma işlemi ayrıca, Çin'in 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyordu.

(İHA)

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