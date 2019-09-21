Çinli araştırmacılar ay tozunu yerinde inceliyor

21.09.2019 13:44

Lanzhou Fizik Enstitüsü araştırmacıları, ay yüzeyine inen Chang'e-3 içinde, sıcaklığı kontrol edilerek yapışkan kuvars bir mikro terazi kullanımı yoluyla, ay yüzeyinin 190 santimetre üzerinde ve kuzey Mare Imbrium'da, 12 ay günü boyunca toplam çökelti kitlesinin 0,0065 mg/cm2 olduğunu saptadılar.

Araştırma sonuçlarını içeren bir makale, alanında önde gelen bir yayın olan Journal of geophysical Research (Jeofizik Araştırma Dergisi)'nde yayımlandı.

Ay tozu ay üzerindeki en yaşamsal problemlerden biri olarak görüldüğünden, araştırmacılara göre bu sonuçlar "gelecekteki insanlı veya robotlu ay seferleri açısından stratejik önem" taşıyor.

Söz konusu makale, araştırmanın "ilerideki ay seferleri için yararlı yüklerin, maruz kalacağı ay tozu partiküllerinden korunmasına ilişkin değerli referanslar sağlayabileceğini" öne sürüyor.

Çin'in ayın keşfi programının ikinci aşaması çerçevesinde, Chang'e-3 ayda Sinus Iridium veya Bay of Rainbows'a 14 Aralık 2013'te yumuşak iniş yapmıştı.

Kaynak: Bültenler