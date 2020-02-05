Çinli araştırma ekibi: Koronavirüsü durduran 2 ilaç bulduk; İtalyanlar: Henüz çok erken

05.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:39

Çinli bilim insanları koronavirüsü (2019-nCoV) etkili bir şekilde durduran iki ilaç geliştirdiklerini duyurdu.



Çin'in önde gelen bilim insanlarından Li Lanjuan, salı günü yaptığı açıklamada, ekibi ile geliştirdikleri 2 ilacın da cam tüp içinde yapılan ilk testlerde koronavirüsü etkin bir şekilde engellediğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle