Çinli akademisyen geçici olarak ülkesine döndükten sonra kayboldu

25.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:24

Japonya'daki bir grup akademisyen, Haziran ayında geçici olarak ülkesine dönen Çinli bir profesörden bir daha haber alamadıklarını açıkladı.



Japonya'da bir grup akademisyen, Haziran ayında geçici olarak Çin'e giden Çinli Profesör Yuan Keqin ile iletişim kuramadıklarını açıkladı. Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki bir üniversitede çalışan ve Doğu Asya'da uluslararası politika tarihi konusunda uzmanlaşmış olan Yuan'ın akademisyen arkadaşı Prof. Akihiro Iwashita, bir grup akademisyenle birlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Yuan'ın 6 aydır nerede olduğu konusunda bir bilgiye ulaşamadıklarını belirten Iwashita, geçmişte başka Çinli bir akademisyenin ülkesine geçici dönüşünden sonra kendisinden haber alınamaması üzerine, Yuan'ın Çin'de gözaltında olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.



Çin'den açıklama



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında bakanlığın durum hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını belirtti.



Öte yandan 1980'li yıllarda Japonya'ya Hitotsubashi Üniversitesinde okumak için geldiği öğrenilen Yuan, 1994'ten bu yana ise Hokkaido'daki bir üniversitede ders veriyordu. - TOKYO

Kaynak: İHA