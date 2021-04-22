- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı
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- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı Çin'de lise öğrenciler, teneffüste gelip efsanevi "yılan" oyununu canlandırarak eğlenceli dakikalar yaşattı.

- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı

PEKİN - Çin'de lise öğrenciler, teneffüste gelip efsanevi "yılan" oyununu canlandırarak eğlenceli dakikalar yaşattı.

Çin'de bulunan Xinzhou Lisesi öğrencileri, teneffüsü eğlenceye çevirdi. Okuldaki 3 binden fazla öğrenci bir araya gelip efsanevi "yılan" oyununu canlandırdı. Önce mobil oyundaki gibi hedefe adım adım yaklaşan öğrenciler, daha sonra her hedefi tamamladıklarında dev bir yılana dönüştü. Öğrencilerin eğlenceli oyununu, diğer öğrenciler ve öğretmenler dakikalarca izledi.

- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı
- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı
- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı
- Çinli 3 binden fazla öğrenci, teneffüste efsanevi yılan oyununu canlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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