Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası
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Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası

Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda 'Atık Kağıt Toplama' kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası düzenlendiği bildirildi.

Kütahya Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası düzenlendiği bildirildi.

2017 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi "ne Çinikent Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de katkı sağladı.

Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda öğrencilere geri dönüşümün önemini kavratmak, dikkat çekmek ve bunu eğlenceli bir şekilde yürütmek için Ekim 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında "Atık Kağıt Toplama Yarışması" düzenlendi. Bu süreç boyunca tüm öğrenciler yarışmaya katkı sağladı. Öğrenciler 2 bin 614 kilogram atık kağıt toplayarak ekonomiye katkı sağladı.

Yarışmada en fazla atık kağıt getiren ilk üç öğrenciye hediyeleri verildi - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası - Haberler Ekonomi
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