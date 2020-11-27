Çiniciler Çarşısı'ndaki 20 yıllık problem çözüme kavuştu
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Çiniciler Çarşısı'ndaki 20 yıllık problem çözüme kavuştu

27.11.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:47
Çiniciler Çarşısı'ndaki 20 yıllık problem çözüme kavuştu

Kütahya'da Çiniciler Çarşısı ile yaşanan sıkıntılar, Belediye Başkanı Alim Işık'ın uzlaşmacı yönetim anlayışla çözüme kavuştu.

Kütahya'da Çiniciler Çarşısı ile yaşanan sıkıntılar, Belediye Başkanı Alim Işık'ın uzlaşmacı yönetim anlayışla çözüme kavuştu. Belediye ile Çiniciler Çarşısı Kooperatifi arasında imzalanan protokol gereği taraflar dava dosyalarında vazgeçecek. Bu durumun, yatırımın ve dükkan sahiplerinin önünü açacağı kaydedildi.

Başkan Işık "Uzun süredir Belediyemiz ile Sınırlı Sorumlu Çiniciler Çarşısı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında devam eden husumet nedeniyle mahkemeye intikal etmiş konular Belediyemiz ve Çiniciler Çarşısı Kooperatifi'nin gündemindeydi. Karşılıklı olarak imzaladığımız protokol çerçevesinde taraflar dava dosyalarını mahkemeden geri çekerek anlaşma yoluna gittik. Böylece yıllarca vatandaşı ile mahkemelik olan belediye, belediyesi ile mahkemelik olan vatandaş anlayışını bir somut örnekle daha geride bırakmış olduk. Çiniciler Çarşısı Kooperatifimize ve değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine, ayrıca belediyemizin hukuk müşavirliği çalışanlarına ve diğer ilgili birimlerdeki çalışanlarımıza bu uzlaşmacı tavırlarından teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah, Vazo Kule projemizle bu bölge ayağa kalkacak"

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İmzalanan protokol ile birlikte Kütahya Belediyesi'nin o bölgede yapmayı planladığı projelerin hayata geçebileceğini dile getiren Başkan Işık "Bundan sonra Çiniciler Çarşısı'nda hem belediyemiz çalışmalarında hem de kooperatif üyesi vatandaşlarımızın çalışmalarında iki kurum arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklı olumsuzluklar ortadan kalktı. Hayırlı uğurlu olsun. İmzalanan bu protokol ile taraflar dava dosyalarını geri çektikten sonra orada Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi projemiz başta olmak üzere Vazo Kule ve diğer fuar alanın geliştirilmesine yönelik projelerimizi devreye sokacağız. Bu protokol sayesinde şuana kadar Kütahya Belediye Başkanlığı'nın kendi mülklerine çivi çakamadığı olumsuz ortam ortadan kalkacak Çiniciler Çarşısı'nın daha etkin çalışması ve atıl olarak Kütahya Belediyemize ait olan taşınmazların değerlendirilmesi sağlanmış olacak. İnşallah Vazo Kule projemizle birlikte o bölgeyi ayağa kaldıracak bir imkanı da yakaladık. Aksi takdirde dava süreci devam ettiği süre içinde belediyemize ait kendi taşınmazına bile müdahale edemeyecek duruma gelmişti belediyemiz. Şuanda ondan kurtulmuş olduk. Taraflara yeniden hayırlı olsun. Mahkemeleri kazandırmaktansa vatandaşı ve belediyeyi kazandırmayı tercih eden bir anlayışla bundan sonra devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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