Çiniciler Çarşısı Kooperatifi yeni yönetiminden Vali Ali Çelik'e teşekkür ziyareti

Kütahya Çiniciler Çarşısı Kooperatifi yeni yönetim kurulu, Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kütahya Çiniciler Çarşısı Kooperatifi yeni yönetim kurulu, Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette; Kütahya Çiniciler Çarşısı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nida Olçar, yönetim kurulu başkan yardımcıları Süleyman Kaymak, Süleyman Akalın, Çetin Kırbıyıkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Kayabaşı, Galip Ferit Uluğ, Hakkı Vuran, Ali Kahraman, Mesut Göz, Kadir Yavaş yer aldı.

Vali Ali Çelik, onursal başkanlığını üstlendiği Kütahya Çiniciler Çarşısı Kooperatifi yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Çiniciler Çarşısı'nın Kütahya'nın bir değeri olarak birlik ve beraberlik içerisinde öne çıkarılması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, çarşının Kütahya'ya katma değer sağlaması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Yeni dönemde planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Olçar, desteklerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre