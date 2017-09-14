Çini Yaparak Aile Bütçesine Katkı Sağlayacaklar

Tokat'ta açılan çini işlemeciliği kursuna katılan bedensel engelli bireyler aile bütçesine katkı sağlayacak olmanın sevincini yaşıyor.



Türkiye Sakatlar Derneği İş-Kur finansmanlı Engellilere yönelik çini işletmeciliği kursunu tamamlayan Tokat Sakatlar Derneği üyesi 10 kursiyer törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, bugüne kadar ürettikleri 16 projeden şehre 1.5 milyon liraya yakın ekonomik girdi sağlarken 200 kişinin kurslardan mezun olarak sertifika aldığını kaydetti.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise ikincilik ödülü aldıkları 'Bir gün değil her gün farkındalık' projesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sağolsun başta valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımız da bu çalışmaların içerisinde oldu. Piknikler yaz okulları kurslarla şehrimizde bu farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Bugün engellilerimizin toplumda tüm Tokat halkı tarafından kucaklandığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu güzel çalışmaların ete kemiğe bürünmesi sizin ortaya koyduğunuz eserler ve bunu ekonomik kazanca dönüştürmek. Burada oluşturulacak atölyelerle burada oluşturulacak sanat eserlerinin ekonomik anlamda hem sizin cebinize hem de şehrimize ekonomik girdi olarak değer katması en önemli hedeflerimiz arasında. Bu atölyelerimizi çoğaltmalıyız" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli bir gencin ağabeyi için iş istemesi üzerine kendisine görüşme sözü verdi.



Vali Ömer Toraman ise Tokat'ın engelli dostu bir il olduğunu ifade ederek,"En başta engelli vatandaşlarımız Tokat'ın bugün ki noktaya gelmesinde büyük çabaları var. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Onları bir araya getiren sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edilerek çini sergisinin açılışı yapıldı.



"Çalışacağız para kazanacağız"



Küçük yaşta geçirdiği çocuk felcinden dolayı sağ ayağı sakat olan ve yürümekte güçlük çeken Fevziye Altıok 3 aylık bir eğitim çalışmasının ardından çini yapmayı öğrendiğini söyledi. Çiniciliği geliştirerek el emeklerini değerlendireceklerini ifade eden Altıok, "Çalışacağız para kazanacağız. Kursa katılmak bizlere moral veriyor zevk alarak geliyoruz" dedi.



Niksar Nikbed Engelliler Derneği üyelerinden Mihriban Altay, ilçede kendi atölyelerini kurarak güzel eserler ortaya çıkardıklarını kaydetti. Hobi olarak yaptığı çinicilikle aile bütçesine katkı da bulunan arkadaşlarının olduğunu ifade eden Altay, kurslarda emeği geçenlere teşekkür etti. - TOKAT