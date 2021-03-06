Çini Satıcı filmi oyuncuları kim? Çini Satıcı konusu, oyuncuları ve Çini Satıcı özeti!
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Çini Satıcı filmi oyuncuları kim? Çini Satıcı konusu, oyuncuları ve Çini Satıcı özeti!

06.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:49
Çini Satıcı filmi oyuncuları kim? Çini Satıcı konusu, oyuncuları ve Çini Satıcı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çini Satıcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çini Satıcı konusu, özeti ve Çini Satıcı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çini Satıcı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çini Satıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çini Satıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çini Satıcı konusu nedir, Çini Satıcı oyuncuları kimler ve Çini Satıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİNİ SATICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin, mobil iletişim çağının hemen başında muazzam bir iç savaşın eşiğinden döner. Ülkenin mobil iletişim ihalesi için başvuran şirketlerin temsilcileri birer birer kaçırılıp, altyapıyı kuracak olan Amerikalı ortaklar da işin içine dahil olunca hem global hem de domestik ölçekte savaşın eşiğine gelinir.

ÇİNİ SATICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı: China Salesman

Yönetmen: Tan Bing

Yapım Yılı: 2017 – China

Tür: Aksiyon

Oyuncular: Dong-xue Li, Mike Tyson ve Steven Seagal

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