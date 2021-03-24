"Çini kursu aile bütçesine katkı sağlıyor"
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"Çini kursu aile bütçesine katkı sağlıyor"

24.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:17
'Çini kursu aile bütçesine katkı sağlıyor'

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde bayanlara yönelik çini kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde bayanlara yönelik çini kursu açıldığı bildirildi.

Çini kursunun ekonomik açıdan aile bütçesine fayda sağladığını belirten Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, "İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köylerimizde aile bütçelerine ekonomik katkı sağlayacak kurslar devam ediyor. Bunlardan en önemlisi Kütahya ilimizin simgesi çini öğrenme kursu. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri inceledik. Çalışmalar oldukça güzel. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

'Çini kursu aile bütçesine katkı sağlıyor'
'Çini kursu aile bütçesine katkı sağlıyor'
'Çini kursu aile bütçesine katkı sağlıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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