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Çini karo boyama etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çini karo boyama etkinliği

Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde, çini karo boyama etkinliği düzenlendi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde, çini karo boyama etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında etkinlikler sadece Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakım Evi ile sınırlı kalmadı. Projenin 3. etkinliği Boğaziçi Şehir Kolejinde yapıldı. 7-14 yaş grubu 34 çocuğun katılımıyla Boğaziçi Şehir Koleji'nde çini baykuş boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, "Çocuklarımız; UNESCO Şehri unvanına sahip Kütahya'nın çok kıymetli zanaatlarından biri olan çini sanatının ehemmiyetini kavramış oldular. Projemiz içerisinde yapılan etkinlikler çocuklarımızın yüreğinde "Geleceğin Çini Ustası" kıvılcımını yakmış oldu. Etkinlikten çok keyif aldıklarını belirten çocuklarımıza; boyamış ve üretmiş oldukları figürler fırınlandıktan sonra hediye edilecek. Proje vasıtasıyla 202 çocuğumuz çini sanatı ile birebir tanışmış oldu. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Çini karo boyama etkinliği

Çini karo boyama etkinliği

Çini karo boyama etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Çocuk, Yerel, Haberler

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