Çingene Kızı" Mozaiğinin Parçaları Evine Döndü

ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesinden alınarak dün Türkiye'ye getirilen ve sis nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekletilen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Gaziantep'e ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca, 21 Kasım'da törenle Türk görevlilere teslim edilen Zeugma mozaiklerine ait 12 parça, ABD'nin Şikago kentinden THY'ye ait uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Gaziantep'e gönderilmesi planlanan mozaikler, Gaziantep Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine gece THY Kargo Şefliği'nde bekletildi.

Tarifeli uçakla kente getirilen sandıkların içerisindeki mozaikler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ile Müze Müdürü Emine Öztürk tarafından karşılandı.

Fatma Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını belirtti.

Hasretin bittiğini dile getiren Şahin, "Çingene Kızı ailesine kavuşuyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eserlerin Gaziantep'e getirilmesindeki iki önemli husustan biri hukuki boyut, diğeri ise lobi faaliyeti ama en önemli kısmı lobi kısmıydı. İşin birebir takip edilmesiydi." ifadelerini kullandı.

Şahin, ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi rektörü ile yönetim kuruluna da eserlerin Türkiye'ye iade edilmesindeki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Bu eserlerin emanetçisi ve taşıyıcısı olduklarını aktaran Şahin, "Bize düşen bu eserlerin anavatanına dönmesini sağlamaktı. Bugün bunu başardık." dedi.

Lansmanı 8 Aralık'ta yapılacak

Zeugma Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ise parçaları Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarıyla yerine yerleştireceklerini vurgulayarak, lansmanın ise 8 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, büyük bir dikkat ve özenle kargo bölümünden indirilerek araçlara yüklenen mozaik parçaları polis eskortu eşliğinde, sergilenecekleri Zeugma Mozaik Müzesi'ne götürüldü.

Eserler, Çingene Kızı'nın yakınlarında oluşturulan geçici alanda ziyarete açılacak ve daha sonra kalıcı yerlerine yerleştirilecek.

Çingene Kızı mozaiğinin bordüründen çalınan 12 mozaik parçasında, satir, pan maskesi, Hint tavus kuşu, maenad maskesi gibi tasvirler bulunuyor.

1965'ten beri ABD'deydi

1960'lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştı.