Çineli Hulusi 12 gündür kayıp
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Topçam, Aydın, Çine, 3. Sayfa

Çineli Hulusi 12 gündür kayıp

Çine-Aydın Karayolu üzerindeki Topçam Barajı kenarında babasının yanından ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 34 yaşındaki Hulusi Aşçı'dan 12 gündür haber alınamıyor.

09.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:24
Çineli Hulusi 12 gündür kayıp

Çine-Aydın Karayolu üzerindeki Topçam Barajı kenarında babasının yanından ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 34 yaşındaki Hulusi Aşçı'dan 12 gündür haber alınamıyor.


27 Şubat tarihinde babası Bahri Aşçı ile Topçam Barajı kenarına giden Hulusi Aşçı, sigara içmek için babasının yanından ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Baba Bahri Aşçı, oğlundan haber alamayınca durumu Jandarma yetkililerine bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları aramalardan sonuç alınmayınca devreye dalgıçlar girdi.


Dalgıçlar tarafından Çine Topçam Barajında dalgıçlar tarafından 7 gün boyunca arama yapıldı. Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlardan da sonuç alınamadı. Kayıp Hulusi Aşçı'nın baraj çevresindeki ağaçlık alanlarda da gerçekleştirilen arama çalışmalarında kendisine veya bir ize rastlanmadı.


Baba Bahri Aşçı baraj içinde ve çevresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca yakın çevre ile ve ilçelerde de oğlunun bulunması için yetkililere müracaatta bulundu. Oğlunu gören veya yerini bilen vatandaşların insaniyet namıma 534 650 6193 veya 543 421 9899 nolu telefon ile kendilerine ulaşmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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