Çinekop Tezgâhın Gözdesi Oldu

Havaların soğumasıyla birlikte balıkçıların ağlarına bol miktarda çinekop takılırken, buna vatandaş da ilgi gösteriyor.

Sinop'ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda kilogramı 25 liradan alıcı bulan çinekop, bu dönemde vatandaşların en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

Balıkçı İbrahim Değer, sezonun palamutla başladığını ve şimdi balıkçıların ağlarına çinekop ile hamsinin takıldığını ifade ederek, vatandaşların daha çok mevsim balıklarını tercih ettiğini anlattı.

Palamut sezonunun sona ermesiyle çinekopun bol miktarda avlandığını vurgulayan Değer, Sinop açıklarına çıkan balıkçıların bugünlerde kıyıya çinekop ve hamsiyle geri döndüğünü kaydederek, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balığın da çinekop olduğunu belirtti.

Değer, tezgahlarda herkesin cebine uygun fiyatlarda balığın bulunduğunu dile getirerek, sarıkanatın da tezgahlarda yerini almaya başladığını sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İHA