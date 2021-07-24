Çine ve Efeler'deki yangınlara büyükşehir itfaiyesi müdahale etti
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Çine ve Efeler'deki yangınlara büyükşehir itfaiyesi müdahale etti

Çine ve Efeler'deki yangınlara büyükşehir itfaiyesi müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün öğleden sonra Efeler ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bir saman damında çıkan yangına ve Çine'nin Gökyaka Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına anında müdahale etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün öğleden sonra Efeler ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bir saman damında çıkan yangına ve Çine'nin Gökyaka Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına anında müdahale etti. Yangınlarda maddi hasar meydana gelirken yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Kadıköy Mahallesi'nde bir saman deposunda yangın çıktığı ihbarını alan ekipler hızlıca yangın bölgesine giderek müdahalede bulundu. Ekipler yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına başladı.

Diğer taraftan Çine'nin Gökyaka Mahallesi'nde müstakil bir evde çıkan yangında ahşap çatılı ev itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahaleler için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu hatırlattı. Başkan Çerçioğlu itfaiye ekipleri yangınlara anında ve etkili müdahale etse de en etkili yöntemin yangına karşı dikkatli olmak olduğunun altını çizdi ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN

Çine ve Efeler'deki yangınlara büyükşehir itfaiyesi müdahale etti
Çine ve Efeler'deki yangınlara büyükşehir itfaiyesi müdahale etti
Çine ve Efeler'deki yangınlara büyükşehir itfaiyesi müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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